Abraham | obiettivo San Siro | l'inglese è pronto a tornare

Il derby romano o quello europeo: doppia opzione per il ritorno di Abraham - In Nazionale si è fermato Azmoun (noia muscolare non di poco conto), ecco allora che torna prepotentemente alla ribalta il sogno romanista di vedere Lukaku e Abraham giocare insieme.derbyderbyderby

Abraham è tornato in gruppo con la Roma: De Rossi spera di averlo a disposizione tra Lecce e derby - ROMA È un tesoro nascosto. Che se non fosse stato per la convocazione a sorpresa contro il Sassuolo (287 giorni dopo l'infortunio in Roma-Spezia del 4 giugno scorso), più ...ilmessaggero

ROMA - Abraham si allena in gruppo, stop per Baldanzi - Giungono aggiornamenti sulle condizioni dei calciatori della Roma. Tommy Abraham, alle prese con una lunga ripresa, si è allenato quest'oggi a Trigoria insieme ai compagni. Baldanzi invece, convocato ...napolimagazine