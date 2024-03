A12 Chiusa stanotte uscita di Fregene Maccarese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 22, alle 6.00 di sabato 23 marzo, saràl’di, per chi proviene da Roma e da Civitavecchia. In alternativa si consiglia di utilizzare l’di Torrimpietra. (Com/Red/Dire)