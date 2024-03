A Roma seconda kermesse Id | Salvini tenta rilancio in vista Europee

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 mar. (askanews) – Matteotrascorre la vigilia delladi Identità e democrazia, dopo la prima a Firenze, in programma domani atra Calabria e Sicilia, a parlare del Ponte sullo Stretto. Nessun accenno alla riunione fiume – oltre tre ore – del consiglio federale di ieri sera in cui è stato finalmente delineato l’orizzonte del congresso che in tanti nel partito chiedevano e che si celebrerà dopo le elezionicome era ormai assodato ma entro l’autunno. Prima ci saranno i congressi regionali che ancora mancano all’appello, quello della Lombardia su tutti. Con la concessione di un percorso congressuale, il vicepremier si augura di aver messo da parte, per ora, il confronto interno e punta a rilanciarsi alle elezioni...

