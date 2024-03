A Firenze ‘La Traviata’ immersiva di Giuseppe Verdi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024), 21 marzo 2024 - La grande lirica protagonista nel cuore di. La Cattedrale dell’Immagine diospiterà ogni giovedì alle ore 19,30 e 21,30, dal 4 aprile al 26 settembre, l’opera più rappresentata al mondo “La Traviata”, per la prima volta in un’inedita versionee semiscenica prodotta da Opera Laboratori, Sillabe Editore, Modigliani Produzioni e Crossmedia. Il prossimo 4 aprile inizierà il percorso che accompagnerà turisti e fiorentini innamorati delle bellezze culturali del nostro patrimonio ad un approccio più immediato con l’opera. Un narratore, Paolo Noseda, accompagnerà il pubblico (in italiano e inglese) nella storia amorosa più struggente di tutti i tempi. Centrale è l’amore di Violetta, la protagonista: un sentimento che non chiede nulla in cambio, è passione, rinuncia, ...