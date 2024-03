A Ciconicco la Via Crucis | venerdì 29 marzo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Più che un semplice evento dal vivo. Un appuntamento che, giunto alla sua 46a edizione, permea la vita, le attività, il tempo libero di un anno intero dei volontari che la creano. Si rinnova adi Fagagna,Santo, 29alle 21, “Passio Populi”, la rappresentazione vivente della Passione di Cristo che percorrerà la Viaverso il Calvario attraverso un testo a molte voci con protagoniste principali le donne. Una forma di grande spettacolo dal vivo capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori. La novità della 46a edizione Novità dell’edizione 2024 è la regia di Luca Ferri, nome di spicco nel panorama teatrale regionale e fondatore di Anà-Thema Teatro, noto per le sue capacità di comunicazione di trasmissione di conoscenze ed esperienze, nonché come attore, sceneggiatore e ...

Donne e popolo protagonisti nella Via Crucis di Ciconicco per regia di Luca Ferri - Si rinnova a Ciconicco di Fagagna, Venerdì Santo, 29 marzo alle 21, “Passio Populi”, la rappresentazione vivente della Passione di Cristo che percorrerà la Via Crucis verso il Calvario attraverso un ...udinetoday