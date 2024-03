A Castiglion Fiorentino cresce l’impegno per l’ambiente e per l’economia circolare | è in arrivo l’Ecoscambio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Arezzo, 22 marzo 2024 – Il rifiuto non come un problema ma come una risorsa., primo comune della Toscana, in collaborazione con Sei Toscana, attivaonline, un progetto che permetterà di favorire la cultura del riutilizzo dei beni il cui ciclo di vita non sia ancora esaurito, riducendo al contempo la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento. Sul portale internet di Sei Toscana, all’interno della pagina del comune di, sarà pubblicata una sezione dedicata dove i cittadini residenti nel comune, previa registrazione, potranno sia caricare la foto e i dettagli del bene di cui intendono disfarsi, sia consultare e, nel caso, fare richiesta di un oggetto già presente nel database. Cliccando il pulsante “Mi interessa” presente nella pagina di ogni ...