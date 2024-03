3a Tappa Pechino Express Sky NOW | Risultati e sorprese | eliminazione a sorpresa

(Di venerdì 22 marzo 2024) La coppia de I Pasticcieri vince la terzade La Rotta del Dragone, ambientata in Vietnam. Ultime classificate Italia Argentina e I Giganti, che si salvano grazie alla Busta Nera. Megan Ria e Maddalena Svevi formano la nuova coppia de Le Ballerine, che scompiglia le carte in tavola agli altri viaggiatori. I Fratm vincono la prima prova immunità e ricevono unadalle loro famiglie. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW.riparte in Vietnam da Cao Bang. I viaggiatori dovranno raggiungere Cao Ky, dove le prime quattro coppie si sfideranno nella prima prova immunità, e proseguire per il traguardo finale a Lao Cai, dove si scopriranno la coppia vincitrice e la coppia a rischioSu NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui ...

Il mondo questa settimana: Blinken in Medio Oriente, guerra d'Ucraina, rapporti Cina-Australia, 100 giorni di Milei - Riassunto geopolitico della giornata, con analisi e link per approfondire e ricostruire il contesto. Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato questa settimana in Medio Oriente per l ...limesonline

Pechino Express 2024, il percorso più lungo e difficile. Caressa in lacrime per la figlia - Anche Antonella Fiordelisi della coppia Italia-Brasile (con Estefania Bernal) si è lasciata andare al pianto serale, ma a Pechino Express il tempo per le lacrime è davvero poco. La terza Tappa è stata ...dilei

Gaza, veto di Russia e Cina alla risoluzione Usa all'Onu per cessate il fuoco in cambio di ostaggi. Mosca: «Dava ok ad attacco a Rafah» - Gaza, nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani si tenta di nuovo la via della diplomazia per fermare la carneficina che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas ...leggo