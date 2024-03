22 marzo | si celebra la “Giornata dell’acqua” in un mondo che bolle

(Di venerdì 22 marzo 2024) Firenze, 222024 – Oggi, 22, è “laMondiale”. La ricorrenza è stata istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi nazionali a sviluppare un approccio razionale nello sfruttamento di questa risorsa chiave per la nostra esistenza. Soprattutto in questo momento storico, in unche sta affrontando cambiamenti climatici allarmanti: basti pensare all’ondata di caldo record che in questi giorni (il 17) ha interessato il Brasile, con Rio de Janeiro che ha segnato un nuovo record di sensazione termica, a 62,3 gradi, il livello più alto mai registrato nella metropoli. Mentre gli esperti si chiedono se queste temperature potranno arrivare anche da noi quest’estate, oggi è bene riflettere che ...

