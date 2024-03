14enne accoltellata fuori da scuola | spunta il video | immagini terribili

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 22 marzo 2024)no idella rissadaa Roè Volciano, in provincia di Brescia, dove una ragazza 15enne ha gravemente ferito con ripetute coltellate una coetanea di 14 anni durante una lite.Leggi anche: Ragazza di 15 anni muore in classe: shock a. Aperta un’indagine Le dinamiche della rissa La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi coetanei. Che invece di chiamare qualcuno, almeno gran parte di loro, hanno registrato l’aggressione con i loro cellulari e incitato le ragazze. Isono poi diventati virali online. La rissa è avvenuta alla fermata del pullman, poco distante da unadel paese. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita. La responsabile dell’aggressione è stata portata ...