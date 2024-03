112 - Le notti del Radiomobile | a bordo delle gazzelle in Rai | la realtà supera l' immaginazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il maresciallo Rocca esce dalla fiction e diventa. Grazie alla Rai che entra in caserma, anzi, per dirla meglio, sale adei Carabinieri e va, a 180 all'ora sul Raccordo di Roma ma anche sulla tangenziale di Milano e di Napoli. Sono queste le tre città scelte come ideale palcoscenico per 112 – Ledel, una docuserie esclusiva in sei puntate in onda da domani sera ogni venerdì alle 23,15 su RaiTre, ideata e realizzata dal regista Claudio Camarca per Indigo Stories in collaborazione con la direzione Approfondimenti della Rai. È passato più di un quarto di secolo dalle serate nelle quali la Rai intratteneva gli italiani con la divisa della Benemerita indossata da Gigi Proietti. «Il racconto radiotelevisivo, nelle varie epoche, ha preso le forme ...