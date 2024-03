10 imperdibili percorsi da fare in mountain bike in Europa

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lapuò essere una malattia (diagnosticata come “mal di trail”) e d'inverno la sindrome non accenna a placarsi. Ma con l'arrivo della primavera per gli appassionati delle ruote grasse è tempo di pianificare i prossimi giri in Italia e all'estero alla ricerca di gite epiche. Se cercate ispirazione per qualche nuova avventura vi può aiutare buycycle, il marketplace per bici usate di alta fascia, con l'elenco di alcuni dei miglioriperd'. La classifica è stata creata analizzando quasi 600perinselezionando i 10permeglio valutati di ciascun Paese europeo. Per stilare la ...