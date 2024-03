007 Kiev | attacco a Mosca provocazione deliberata di Putin

Secondo i servizi segreti esteri di Mosca, i generali francesi temono che un dispiegamento massiccio di forze non passerà inosservato e esporrà i militari di Parigi agli attacchi russi. La smentita ... (ilgiornale)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 19 marzo, in diretta. Mosca conquista la città di Orlovka nel Donbass. Meloni : «Condanniamo le elezioni farsa russe». Fonti della Lega: piena sintonia ... (corriere)

La Francia si prepara ad entrare in guerra in Ucraina. È questo in sostanza quanto rivelano gli 007 di Mosca, secondo i quali Macron potrebbero presto dare adito alle sue affermazioni ed essere ... (ilgiornaleditalia)