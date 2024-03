Zuppa di Porro 21 marzo 2024

(Di giovedì 21 marzo 2024)di. L’abbraccio della Meloni a Salvini e le scintille sulla Russia in parlamento. Il gran casino di Bari, ma francamente Decaro mafioso non ce lo vedo proprio. Appendino sul campo largo a la carte. I vigliacchi dell’università di Torino e i coraggiosi come la Terracini e la lettera al foglio di ex studenti. Vietata la festività alla scusola Iqbal Masiq, che sarebbe una scuola pubblica di Pioltello. Donaziooni tax free per beni non registrati. Questa sera laa Legnano. #rassegnastampa21L'articolo proviene da Nicola

Zuppa di Porro . Le elezioni in Russia e la lezione di Putin. I morti sulla rotta per le canarie. Fisco e Leo. Politica, travaglio oggi bastona Calenda, Merlo e la presunta occupazione Rai, Parla ... (nicolaporro)

Zuppa di Porro .Meloni dice che le elezioni russe sono state una farsa. Stampa: Salvini non era presente, si tratta di sgarbo. Sondaggi europei, crescono le destre, ma non abbastanza per battere ... (nicolaporro)

Come fare a non piangere quando si tagliano le cipolle: i migliori metodi secondo gli esperti - Quando si affetta una cipolla cruda, si danneggia la sua struttura cellulare, che ha diversi compartimenti per separare sostanze in grado di reagire tra ...fanpage

Le Vibe(s) di Valerio Braschi. I suoi piatti fatti per stupire - L’enfant prodige che vinse MasterChef ad appena 19 anni è sbarcato a Milano "Da sei anni penso solo alla cucina, ma non escludo il ritorno in tv. Da giudice". Nato 26 anni fa a Santarcangelo di ...ilgiorno

Cardinale Zuppi e il suo appello alla fraternità e alla pace\ - Papa Francesco è stato ampiamente criticato per aver sostenuto i negoziati di pace tra Ucraina e Russia e soprattutto per aver citato su sollecitazione dell’intervistatore della radio svizzera il term ...informazione