Zielinski in gol con la Polonia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 21 marzo 2024) . Ha segnato il gol del 2-0 nella partita contro l’Estonia spareggio per la qualificazione agli Europei. Piotr ha segnato di testa su cross da sinistra. ha giocato col numero 10. Il polacco è finito nel dimenticatoio nel Napoli. Il club lo ha escluso dalla lista Championa (prima di essere estromesso dal Barcellona) ed è utilizzato pochissimo in campionato., il ct della: «Ha voglia di giocare, non sta vedendo molto il campo ultimamente» Il ct dellaMichal Probierz, ha parlato in conferenza stampa di Piotr, finito ormai ai margini del Napoli dopo l’annuncio del suo addio a fine stagione: «Sta vivendo una situazione nuova, ma ha l’esperienza per superare questo momento. Si vede che ha una grande voglia di giocare a calcio perché in questo periodo non sta giocando molto. Da parte mia c’è ...