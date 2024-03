Zielinski firma l’avanzata verso gli Europei della Polonia E l’Inter sorride!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 21 marzo 2024)osserva le gesta di, che va in gol con lanella semifinale playoff degli. L’Estonia cade in trasferta per 5-1. CONTRIBUISCE –si gode da spettatrice la serata di Nazionali, assistendo alle performance dei suoi calciatori italiani ma anche di quelli che, presto, dovrebbero diventare nuovi e importanti tasselli nerazzurri. Si distingue con l’Iran Mehdi Taremi ma anche Piotr, che collabora alglisua. Nella gara andata in scena questa sera contro l’Estonia, per la conquistafinale playoff, il centrocampista del Napoli – promesso sposto dela partire dalla prossima estate ...