Zielinski | annuncio dalla Polonia | le parole sul centrocampista del Napoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il futuro di Piotrè ormai segnato, con l’azzurro che saluterà ila fine stagione. Arriva l’sul momento del. La sessione estiva di calciomercato vedrà iltra i club che più si ridimensioneranno. Saranno diversi gli azzurri che saluteranno il club, e tra questi c’è anche ilpolacco, Piotr. Ilè in scadenza di contratto, e visto che non si è trovato nessun accordo, lascerà il club a parametro zero per trasferirsi quasi sicuramente all’Inter. Proprio sul momento particolare di, sono arrivate delle dichiarazioni importanti...

Secondo Alfredo Pedullà Piotr Zielinski avrebbe già scelto l’Inter , tuttavia l’annuncio non avverrà in tempi brevi. Il nome di Piotr Zielinski è sempre più accostato … L'articolo Zielinski ha ... (forzazzurri)

Piotr Zielinski non sta vivendo certamente un momento facile, culminato con l’esclusione dalla lista Champions. Anche se non ce ne era neanche più bisogno, Aurelio De Laurentiis l’ha ... (spazionapoli)

Koopmeiners svela tutto sul Napoli: poi l’annuncio per l’estate - Koopmeiners al Napoli In estate i tifosi azzurri hanno assaporato il colpaccio: il centrocampista dell’Atalanta svela tutto sulla trattativa In tanti ricorderanno le frequenti voci di mercato della s ...informazione

Napoli, la clamorosa rivelazione sulla stella azzurra: cambia tutto - Inevitabilmente, si parla già di diversi addii. Certi quelli di Zielinski e Osimhen, per altri protagonisti dello scudetto situazione ancora in bilico e in divenire. Meret verso la permanenza, come ...ultimecalcionapoli

Da 0 a 10: la figura di mer*a mondiale di Acerbi, il mistero sulla ‘talpa’ Zielinski, l’infiltrato in panca e la nuova Hit su Lindstrom - Il Napoli pareggia a Milano con l'Inter: Juan Jesus (dopo gli insulti razzisti di Acerbi) segna e regala un punto a Calzona ...tuttonapoli