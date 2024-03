Zhang può perdere l’Inter | due mesi per restituire a Oaktree una cifra monstre

(Di giovedì 21 marzo 2024) Stevenpotrebbel'Inter nel prossimo mese di maggio se non rimborsa il prestito al fondo. Il punto di 'Repubblica'

Il piano presentato da Steven Zhang , Presidente dell' Inter , al fondo Oaktree per la restituzione del prestito non convince il fondo (pianetamilan)

Inter, Zhang vincerà lo scudetto ma può perdere il club: lo scenario con Oaktree spaventa i tifosi: Zhang può perdere l'Inter: che cosa sta succedendo . La proposta di Zhang che non convince il fondo Oaktree . L'Inter potrebbe passare a Oaktree: ecco uno degli scenari . Tifosi dell'Inter in ansia ...

Zhang sta per vincere lo scudetto ma potrebbe anche perdere l'Inter (Repubblica): Per Steven Zhang si fa più dura tenere l'Inter. Al momento, infatti, Oaktree non è convinta della proposta messa sul tavolo dal presidente nerazzurro. Attenzione, lo scenario può ancora cambiare, ...