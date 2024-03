Zelensky | “Serve volontà politica per proteggere Ucraina” Russia mette in guardia la Francia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Mosca, 21 mar. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrha invitato l’Occidente ad avere la “” di aiutare il suo Paese ad affrontare lafornendo più sistemi antiaerei, dopo un attacco missilistico che ha preso di mira Kiev e ha causato ”persone ferite, stanno tutte ricevendo l’assistenza necessaria”. La contraereaha ”abbattuto oltre trenta missili su Kiev” lanciati dalle forze armate russe, ha riferito il presidente ucraino su ‘X’. E descrivendo un ”terrore che continua giorno e notte”, ha affermato che ”è possibile porre fine a tutto ciò attraverso l’unità globale” e con ”l’aiuto con i sistemi di difesa aerea”.Il leader ucraino ha aggiunto che ”i terroristi russi non hanno missili in grado di aggirare Patriot e altri principali sistemi mondiali. Questa ...

