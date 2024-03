(Di giovedì 21 marzo 2024) Nel giorno del vertice europeo, il messaggio del presidente ucraino, Volodymyr, è solo uno: “deldei partner”. Su Telegramparla dopo l’attacco missilistico russo della scorsa notte su Kiev, durante il quale sono stati abbattuti più di 30 missili. “I terroristi russi – afferma il presidente ucraino – non hanno missili tali da poter aggirare la difesa dei Patriots e di altri importanti sistemi mondiali: ora questa protezione è necessaria qui in Ucraina”. Ma si può raggiungere solo “se i partner hanno sufficiente volontà politica”. L’appello diIl presidente ucraino prosegue nel suo messaggio: “Dobbiamo dimostrare che il terrore perde sempre, dobbiamo dimostrare alla Russia che sarà costretta ad accettare una ...

Che Papa Francesco sia il primo fra i putiniani? É vero, il Sommo Pontefice non ha mai smesso di predicare la pace per tutti i conflitti, non potrebbe essere diversamente, ma nessuno si sarebbe mai ... (ilgiornaleditalia)

Zelensky chiede ancora aiuti all’Ue: “Abbiamo bisogno del vostro sostegno” - Nel giorno del vertice europeo, il messaggio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è solo uno: “Abbiamo bisogno del sostegno dei partner”. Su Telegram Zelensky parla dopo l’attacco missilistico ...lanotiziagiornale

Zelensky, serve volontà politica per proteggere l'Ucraina - (ANSA) - ROMA, 21 MAR - "I terroristi russi non hanno missili tali da poter aggirare la difesa dei Patriots e di altri importanti sistemi mondiali. Ora questa protezione è necessaria qui in Ucraina. D ...gazzettadiparma

Ucraina-Russia, Sullivan a sorpresa a Kiev: "Dovete credere negli Usa" - (Adnkronos) - Visita a sorpresa a Kiev per il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in missione per riaffermare il sostegno di Washington all'Ucraina, mentre gli aiu ...reggiotv