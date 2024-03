X-Men ’97 | la recensione | a me | mio revival!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 21 marzo 2024) La serie: X-Men ‘97, 2024. Creata da: Beau DeMayo. Cast: Ray Chase, Jennifer Hale, Alison Sealy-Smith, Cal Dodd, J.P. Karliak, Lenore Zann, George Buza, A.J. LoCascio, Jolly Chou, Isaac Robinson-Smith, Matthew Waterson, Adrian Hough, Christopher Britton, Catherine Disher, Eric Bauza, Ross Marquand. Genere: animazione, fantascienza, avventura. Durata: 30 minuti ca. /10 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Disney+ (screener), in lingua originale. Trama: Gli X-Men devono fare i conti con le conseguenze della morte del loro mentore, Charles Xavier. Nel 1992, anno in cui esordiva la mitica serie animata dedicata a Batman, faceva il suo debutto anche la trasposizione di un altro titolo di punta del genere supereroistico: il franchise degli X-Men. Una serie che cavalcava l’onda della rinata popolarità del fumetto, allora in mano a Chris Claremont e Jim Lee (il primo ...