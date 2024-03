X-Men ' 97 | cos' è successo al Professor X nella serie Marvel? Facciamo chiarezza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nello show revival diAnimation ilX è morto, lasciando "orfani" i suoi X-Men I primi due episodi di X-Men '97 hanno debuttatogiornata di ieri su Disney+, mostrando i suoi protagonisti "orfani" del personaggio di Charles Xavier, aliasX. Ma cosa gli èe come è morto il leader della squadra? La premessa di X-Men '97 vede gli studenti di Xavier, gli X-Men, gestire lo Xavier Institute For Gifted Youngsters con Magneto in loro compagnia. Anche in questo caso, a meno che non si ricordino gli eventi finali di X-Men: The Animateds, si tratta di un punto piuttosto strano per iniziare una nuovadi cartoni animati sugli X-Men, …