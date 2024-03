WWE | Tonfo negli ascolti per NXT | arriva il peggior risultato dallo scorso 4 luglio ma…

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 21 marzo 2024) Calano ancora glidi NXT, con un -3,2% che determina ilper lo show di sviluppo WWE(puntata cheUSA è ovviamente festiva): 569.000 spettatori, con un key demo di 0.18, sono il magro bottino conquistatoshow giallonero questa settimana. Nonostante ciò la WWE può consolarsi sul lungo periodo con una crescita, visto che rispetto allo stesso periodo di un anno fa gli spettatori sono cresciuti, in media, del 3,5% (e sono più giovani, visto che il dato nella fascia 18-49 è anch’esso in ascesa). TV RATINGS ARE INWWE NXT last night on USA Network Wrestlenomics (@wrestlenomics) March 20, 2024