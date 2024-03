WTA Miami 2024 | Martina Trevisan costretta al ritiro contro Storm Hunter

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024)è stataalnel corso del secondo set della sfidala qualificata australiana, valida per il primo turno del torneo WTA 1000 di: l’azzurra, scesa in campo con una vistosa fasciatura alla coscia destra, ha alzato bandiera bianca dopo 50?, quando l’oceanica era in vantaggio per 6-3 3-0. Al secondo turnoaffronterà la statunitense Emma Navarro, testa di serie numero 20. Nel primo set l’azzurra perde la battuta ai vantaggi del secondo gioco e dopo pochi minuti si ritrova sotto 0-3.riesce a tenere i seguenti turni al servizio, ma non è mai in grado di impensierire l’australiana in risposta. L’oceanica, così, al secondo set point, chiude sul 6-3 in 35 ...