WTA Miami 2024 | Elisabetta Cocciaretto eliminata all’esordio da Naomi Osaka

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dura un’ora e venti minuti il match del primo turno deiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 1000, nel quale la nipponicaelimina l’azzurraper 6-3 6-4, guadagnandosi il diritto di affrontare al secondo turno l’ucraina Elina Svitolina, numero 15 del seeding. Nel primo set l’azzurra parte male ed in pochi minuti è sotto 0-3: il parziale di 12 punti a 4 con cui la giapponese apre la partita, che comprende il break a trenta nel secondo game, indirizza subito la contesa.resa aggrappata al set e nel corso del sesto game è brava ad annullare ben 4 break point ed a restare in scia sul 2-4. L’asiatica, però, non dà occasione alla tennista italiana di rientrare, concedendo appena quattro punti complessivi in cinque ...