Wanted 2 | lo sceneggiatore spiega perché il sequel non è mai stato realizzato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 21 marzo 2024)- Scegli il tuo destino non ha mai avuto un. Ora loil- Scegli il tuo destino, interpretato da James McAvoy e Angelina Jolie, è uscito nel 2008 con recensioni per lo più positive. Il film si prendeva alcune libertà importanti rispetto all'omonimo fumetto di Mark Millar e J. G. Jones, ma un incasso di 342,5 milioni di dollari significava che unera praticamente garantito. Millar èinizialmente coinvolto nel film e Chris Morgan èincaricato di scrivere la sceneggiatura. Alla fine, il pesante carico di lavoro dellodi Fast & Furious lo ha spinto a lasciare il progetto e Evan Spiliotopoulos èannunciato come suo …