Wanted 2 | lo sceneggiatore Michael Brandt rivela i dettagli del sequel e le sfide

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 21 marzo 2024) In un’intervista esclusiva con MovieWeb, loha parlato deldi, il film del 2008 con Angelina Jolie e James McAvoy.2 ha una sceneggiatura ed è “un vero e proprio”,lo scrittorehato che esiste una sceneggiatura per2 e che sia lui che il regista Timur Bekmambetov sono interessati a realizzarlo. Tuttavia, hanno visioni diverse su come dovrebbe essere ilha descritto la sua idea per il: “Avevamo un’idea per un. L’abbiamo proposta, scritta. E sembra che ci fosse un reale interesse nello studio a realizzarlo. E poi ...