Vuelle | aspettando Reggio cercasi presidente Nessuno si va avanti e il tempo stringe

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un paio di giorni durante la settimana diventano la cosiddetta terra di. Il tutto in attesa di capire cosa si inventerà Sacchetti per arginare il giocatore simbolo diEmilia, e cioè Galloway che domenica scorsa ha chiuso, contro Varese, piazzando quasi quarantello. Chi ci metterà sopra? McDuffie, anche lui giocatore molto verticale? Oppure il rinato Mazzola? Questi gli interrogativi che sono sul tavolo a quattro giorni dal match contro gli emiliani. Terra diquesti giorni per modo di dire. Perché non esiste solo quello che accade la domenica al palasport. C’è anche un retrobottega che vale quanto la salvezza se non di più. Veniamo a bomba: sabato prima della gara contro la Virtus, all’hotel Flaminio c’è stata una riunione con tutti i consorziati. Il problema sul tavolo era molto semplice, ma anche ...

Pagina 1 | Cinciarini re di Pesaro: "Era destino, mio padre orgoglioso di me" - Il playmaker, figlio di un ex giocatore della VL, ha trascinato la squadra in cui è cresciuto nel match contro la Virtus Bologna: ecco le sue parole ...corrieredellosport

Vuelle da impazzire: Virtus battuta all'overtime, la gioia della Vitrifrigo Arena. Le pagelle - Follia Padova-Catania, guerriglia allo stadio: ultrà siciliani piombano in tribuna, scoppia il caos. «Poliziotti in campo» Partita sospesa per 15 minuti FOTO ...corriereadriatico

Vuelle, Sacchetti striglia i suoi giocatori: "Abbiamo qualcosa da farci perdonare" - Il coach alla vigilia di uno dei match più attesi dai tifosi: "La rivalità storica con Bologna deve regalare a tutti stimoli extra" ...ilrestodelcarlino