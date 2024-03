Volontariato | risorsa per tutti Ecco le tante realtà di Ponsacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Qualche mese fa la nostra classe ha incontrato due volontarie della Misericordia e dalla loro testimonianza abbiamo capito che mettersi a disposizione degli altri è un’opportunità sia per chi viene aiutato sia per chi aiuta.è un territorio ricco di associazioni di. Alcune sono presenti anche a livello nazionale, altre unicamente a livello locale. Esistono organizzazioni assistenziali come la Misericordia, la Pubblica Assistenza, l’Auser e Sorrisi Volontari che con i suoi clown volontari porta conforto e sorrisi a chi vive un momento di difficoltà. Altresi interessano di politiche giovanili, come gli Scout, l’Acr, i Tamburini e Sbandieratori, Talea Aps e Buon Pro. Talea gestisce il bar Toniolo e ha una propria squadra di calcio, la Talea Amatoriche conta oltre 30 ragazzi guidati ...