Volley | Trento vola in finale di Champions League Michieletto e Lavia dettano legge | Civitanova eliminata

(Di giovedì 21 marzo 2024)si è qualificata alladella2023-2024 dimaschile. I dolomitici avevano bisogno di conquistare due set sul campo diper meritarsi l’accesso all’atto conclusivo della massima competizione europea, dopo che avevano sconfitto la Lube per 3-1 di fronte al proprio pubblico. I Campioni d’Italia hanno subito la rimonta da 17-13 nel primo parziale e sono capitolati ai vantaggi, ma hanno dominato le due frazioni successive (25-20, 25-22) e hanno potuto fare festa nella tana dei grandi rivali. L’Itas affronterà i polacchi dello Jastrzebski Wegiel il prossimo 5 maggio, in quella che sarà la settimadidella propria storia: tre vinte consecutivamente tra il 2009 e il 2011, ...

