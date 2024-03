Volley giovanile Diffusione Sport | quanti successi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un paio di vittorie caratterizzano l’ultimo weekend per la scuola di pallavolo, che si avvicina con le sue squadre verso la conclusione della stagione. Stagione nella quale brilla l’annata del Club Imola nel campionato Under 16, con le ragazze vicine alla conquista della finale che il 14 aprile assegnerà il titolo di categoria. Il Club Imola si è imposto sul campo del Cus Medicina per 2-3 (15-25, 25-10, 22-25, 26-24, 8-15) dopo una semifinale avvincente decisa grazie alla determinazione delle imolesi allenate da Bianca White che giocheranno il ritorno mercoledì alla palestra Penazzi. Nel torneo di Seconda Divisione non ce la fa l’Oreficeria Bonatti che cade per 3-1 (22-25, 25-11, 25-22, 25-14) in casa del Progresso. Incisive nel primo set, le imolesi guidate da Elisa Bendanti si sono spente neivi set. ...