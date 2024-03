Volley giovanile Anderlini | due tornei per 1800 atleti E c’è una grande sfilata inclusiva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Cresce l’attesa con il tradizionale appuntamento con i Trofei pre pasquali organizzati dalla scuola di Pallavolo, il Trofeo Bussinello, giunto alla 22^ edizione, e la Spring Cup, che si gioca per la dodicesima volta, in programma dal 28 al 30 marzo prossimi: quest’anno l’effervescente società modenese, oltre ad un cartellone agonistico tra i più qualificati degli ultimi anni, ha organizzato altri due interessantissimi eventi, che non mancheranno di far parlare gli ambienti sportivi e non. È stato il direttore generale della scuola di pallavolo, Marco Neviani, a presentare le due novità, ed i numeri dei due: 126 squadre, oltredai 10 ai 19 anni, 7 categorie coinvolte con la novità dell’Under 11 femminile e maschile, 6 nazioni rappresentate con Italia, Germania, ...