Volley | Champions League maschile 2023 2024 | Civitanova vince al tie-break | ma in finale ci va Trento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bastavano due set aper agguantare ladi Cevdie la formazione di coach Fabio Soli non tradisce. Nel derby di ritorno contro, Lavia e compagni si fanno rimontare nel primo set, ma riescono poi a gestire alla grande il secondo e terzo parziale, necessari per il passaggio del turno. Archiviato il discorso qualificazione, poi la Lube rimonta e può quantomeno chiudere la serata con una vittoria al tie-3-2 (26-24, 20-25, 22-25, 25-18, 15-9). Per l’Itas Trentino, guidata da uno straordinario Michieletto, invece i pensieri sono già rivolti alladi maggio contro i polacchi del Wegiel, che in semihanno ...