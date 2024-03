(Di giovedì 21 marzo 2024) Colpo grosso per la4 Torri Under 19, che chiudeil campionato con il punteggio massimo conquistando 16 vittorie in 16 partite. Lapassa così di diritto al concentramento in programma il 7 aprile, ottenendo inoltre l’opportunità di giocare il torneo in casa. Un grande risultato per la società ferrarese che da sempre crede ed investe nei settori giovanili della nostra città. Queste le parole di coach Giovanni Piva dopo il match: "Domenica siamo scesi in campo per l’ultima partita di regolar season per19. Siamo riusciti a portare a casa il risultato completo vincendo 3-0 in trasferta a Cento e confermando la nostra prima posizione restando imbattuti. Ora ci aspetta il concentramento del 7 aprile contro Modena e Ravenna per la qualificazione alle final four regionali". Vittoria ...

Bergamo . In casa contro Firenze (domenica 14 gennaio alle 17), in trasferta a Cuneo, Roma in casa tra le due trasferte a Chieri e Milano. In tre delle prossime cinque partite, il Volley Bergamo 1991 ... (bergamonews)

Paola Egonu ha allunga to in maniera importante in testa alla classifica marcatrici della Serie A1 di Volley femminile. L’opposto di Milano ha infatti messo a segno 379 punti nelle prime 18 partite ... (oasport)

Volley, cammino senza pecche per l’under 19. Niagara imbattuta. Vola anche la serie C - Colpo grosso per la Niagara 4 Torri Under 19, che chiude imbattuta il campionato con il punteggio massimo conquistando 16 vittorie in 16 partite. La Niagara passa così di diritto al concentramento in ...msn

Volley giovanile. Anderlini, due tornei per 1800 atleti. E c’è una grande sfilata inclusiva - Cresce l’attesa con il tradizionale appuntamento con i Trofei pre pasquali organizzati dalla scuola di Pallavolo Anderlini, il Trofeo Bussinello, giunto alla 22^ edizione, e la Spring Cup, che si gioc ...ilrestodelcarlino

Volley, il punto sulle tre squadre della Its Sir Umbria Academy in Serie C - Punto settimanale a tinte bianconere per il campionato regionale di serie C arrivato alla quindicesima giornata. La massima categoria regionale vede iscritte le tre formazioni bianconere della ITS Sir ...assisisport