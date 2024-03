Voleva fotografare il cielo | Gionatan Vittori scivola dal tetto e muore a 15 anni | «Figlio mio strappato agli abbracci»

Gionatan Vittori scivola dal tetto e muore a 15 anni: Voleva fotografare il cielo. La mamma: «Figlio mio strappato agli abbracci» - Una notte maledetta, il pavimento scivoloso all’altezza del lucernaio per la pioggia caduta fino a quel momento. Il volo nell’asfalto. Gionatan Vittori, 15 anni, è ...leggo

Gionatan Vittori Voleva fotografare il cielo sul tetto, scivola e muore a 15 anni: «Figlio mio strappato agli abbracci» - GROTTAZZOLINA - Una notte maledetta, il pavimento scivoloso all’altezza del lucernaio per la pioggia caduta fino a quel momento. Il volo nell’asfalto. Gionatan Vittori, 15 anni, ...ilmessaggero

Mi hanno fotografato la targa: cosa può succedere - Fotografia a un automobilista ... lo è invece la vita privata del titolare che potrebbe non voler far sapere a tutti dove si trovava in un determinato momento. Le contravvenzioni stradali per ...laleggepertutti