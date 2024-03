Vlahovic pagherà caro lo ‘scherzo’

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: La Juventus empieza a entrar en crisis. Pese a estar terceros en la Serie A, con ocho puntos de ventaja respecto al quinto, la Roma, el clima en Turín es algo tenso. El pasado fin de semana empataron a cero ante el Genoa, alargando su racha sin ganar a tres partidos. Con Allegri cuestionado y la participación en la próxima Champions en el aire, en la ‘Vecchia Signora’ no están para tonterías. Dusan, una de las estrellas del equipo, fue uno de los que más lo intentó ante el conjunto dirigido por Alberto Gilardino. Pero acabó frustrado, perdió los nervios, y lo expulsaron por recibir dos amarillas en apenas 30 segundos. Se fue de la lengua y protestó en exceso, después de que el árbitro le señalara una falta sobre Josep Martínez, meta del ...