Viva Rai 2 | Fiorello | “Posso confermare che c’è un interesse di Mediaset per Amadeus”

(Di giovedì 21 marzo 2024) In onda come sempre al mattino su Rai 2 “Che fretta c’era maledetta primavera?”, tra un luogo comune e un altro – come scherzanoe Biggio durante il Mattin Show – aRai2! si dà ufficialmente il benvenuto alla bella stagione., con Biggio, Casciari e tutto il cast, celebrano l’arrivo delle lunghe giornate di sole con le notizie del giorno, ironia e la musica del “fiore all’occhiello” della scena musicale italiana: Rose Villain. Nota dolente della puntata, sono i recenti scandali politici nella regione Puglia. “Ecco il titolo ‘La città dei quattordici clan e quel tesoro da un miliardo’. A Bari ci sono quattordici clan, ora faranno le Primarie per decidere chi comanderà” – scherzaper alleggerire il tono della notizia, per poi esprimere simpatia verso il sindaco Decaro – “Spero che questo si ...