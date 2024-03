Visite | rimborsi tagliati | Così tariffe insostenibili

Analisi cliniche nel Lazio, rinviato al prossimo anno il taglio dei rimborsi ai laboratori - L’annuncio del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sul Nuovo Nomenclatore alla manifestazione delle associazioni che rappresentano le strutture private ...roma.corriere

Sanità, nuovo tariffario per Visite ed esami. Impatto in chiaroscuro - Con il vecchio tariffario in Lombardia per una visita cardiologica di controllo ed elettrocardiogramma venivano riconosciuti alla struttura erogatrice (all’ospedale) in totale 29,50 euro, ora si ...ecodibergamo

Il Nomenclatore tariffario stabilisce i rimborsi per le prestazioni sanitarie ambulatoriali previste dai Lea - Imagoeconomica - Ogni visita genera una perdita almeno di 25 euro ... Il rischio, quindi, secondo Aris, è che l’abbassamento medio dei rimborsi – combinato con il tetto di spesa stabilito per le strutture sanitarie ...avvenire