Vis Ora servono vittorie pesanti Obi si ferma

(Di giovedì 21 marzo 2024) La volata salvezza è cominciata. C’è chi ci è arrivato con le energie giuste (soprattutto mentali) e chi accusa il momento. Da qui in avanti ogni errore può essere fatale, e il monito vale principalmente per la Vis che ha fallito esami importanti ed è quella che ha fatto peggio nelle ultime 5 giornate (un punto). A ripercorrerle, sembra il festival delle occasioni perse: a partire dalla tragica sconfitta di Recanati, passando per il Pontedera, il Pineto e l’Arezzo. Lasciando stare il tributo obbligato al Cesena. Banchieri vede la salvezza a quota 42 e la ritiene ancora alla portata. Potrebbero bastarne anche 41, ma a scorrere il calendario si comprende quanto sarà difficile mettere insieme quegli 8-9 punti. Sulla carta, Lucchese e Juventus (sperando che arrivi all’ultima senza velleità) sono le gare da vincere assolutamente, dalle altre deve arrivare qualcosa. In alternativa, serve ...

Roma, 20 mar (Adnkronos) – L’aula della Camera ha approva to la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Le ... (calcioweb.eu)

Vis Pesaro, ascolta l'esperienza di Valdifiori: «Siamo comunque vivi, la salvezza è alla portata» - Ora pensiamo alla Torres per cui abbiamo massimo rispetto però ... Darà una mano ai miei compagni in settimana e poi sarò disponibile per quella successiva». Vis quart’ultima a 33 punti, a meno 1 dall ...corriereadriatico

ESA Euclid: ingegneri al lavoro per rimuovere del ghiaccio sugli specchi del telescopio spaziale - Nelle scorse ore l'agenzia spaziale europea ha diffuso un comunicato nel ... In particolare gli ingegneri si sono accorti della possibile presenza di ghiaccio perché la luce catturata da VIS (che ...hwupgrade

Marchigiane ancora a passo di lumaca: pari in casa per Ancona e Fermana, cade al Benelli la Vis. Travolta la Recanatese ad Olbia - ANCONA Giornata numero trentadue in Serie C girone B con le quattro formazioni marchigiane (Ancona, Vis Pesaro, Recanatese e Fermana) tutte impegnate oggi - 17 marzo - nelle rispettive sfide ...corriereadriatico