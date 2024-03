Vieri | «Inter | eliminazione in Champions League non delusione! Occasione»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 21 marzo 2024)si schiera in difesa dell’sulla, a otto giorni dalla rovinosacontro l’Atlético Madrid agli ottavi di finale. L’ex numero 32, in un’vista rilasciata a Sport Mediaset, spiega perché. VA BENE LO STESSO – L’uscita dallacontinua a far male in casa, anche perché ha avviato una settimana non certo facile. Per Christian, doppio ex, aver perso con l’Atlético Madrid non è così negativo: «No, non è una. L’si è giocata la partita alla pari, ha avuto le sue occasioni, ha affrontato una squadra fortissima, quindi non la vedo come unaperché per me le sconfitte sono sempre ...