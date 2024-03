VIDEO Presi otto rapinatori di Rolex in ‘missione’ all’estero

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Sono entrate in azione in importanti città turistiche spagnole ma anche in Francia, Austria, Germania e Svizzera, le “paranze” napoletane dedite alle rapine degli orologi di lusso,e altre prestigiose marche: è quanto ha scoperto la Squadra Mobile di Napoli che ha eseguitomandati di arresto europeo nell’ambito di una operazione coordinata dall’Europol nella cui rete, complessivamente, sono finiti 35 presunti. Secondo quanto emerso dalle indagini le “paranze” (gruppi di malviventi composti prevalentemente da giovani e giovanissimi) erano composte mediamente da 3-5 membri. La preda con al polso un orologio costoso veniva individuata in ristoranti o alberghi di lusso e poi pedinata: quando si presentava il momento propizio, ientravano in azione aggredendo la ...