Video l’Eredità 21 marzo 2024 | Mario campione

(Di giovedì 21 marzo 2024)di giovedì 21. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta da quest’anno da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosidel programma, è, al suo terzo tentativo, non è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 85.000 euro. Peccato, riproverà domani. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 59:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).del ...

Metropolis/526 - 'Bari e dispari'. Perché l'operazione Decaro è un boomerang. Con Abbate, Benassi, Dattis, Di Feo, Ghisleri, Giannini, Paragone e Pertici. Poi Bollani e Santerini: ...la variazione di reddito di 42 milioni arrivati con l'eredità di ... Secondo l'accusa doveva farlo in quanto condannato per concorso ... Con i Sentieri di guerra in video di Gianluca Di Feo. In studio: ...

Sandokan, in Calabria via alle riprese della serie tv con Can Yaman: Sarà l'attore turco Can Yaman a raccogliere l'eredità del ... approfondimento Can Yaman, i video in cui si allena per diventare ...