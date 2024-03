Vida | la salma tornerà in Iran L’ambasciata smentisce un blocco della Repubblica islamica | “Rimpatrio appena l’autorità italiana lo permetterà”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Napoli, 21 marzo 2024 – Sarà rimpatriata inladiShahvalad, la ragazza di 21 anniiana morta asfissiata in un garage a Napoli mentre era con il fidanzato in auto, la notte tra venerdì e sabato scorsi. Dopo le polemiche relative a un presuntodel trasferimento nelladel corporagazza, è intervenuta l'ambasciataiana che su X ha fatto sapere chein patria dopo l'autopsia. La ragazza è morta insieme a Vincenzo Nocerino, 24 anni, per le esalazioni dei fumi del gas di scaricovettura che era ferma nel box dell’abitazione del ragazzo chiuso ma con il motore acceso. I due si erano appartati dopo una serata trascorsa ...

«Non appena sarà reso noto il parere definitivo dell'autorità competente, le operazioni relative al trasferimento della salma di Vida Shahvalad, già per altro... (ilmattino)

“Le pratiche per il trasferimento della salma della giovane sono seguite con attenzione e celerità da parte del L’ambasciata e delle autorità in Italia”. A parlare sul caso di Vida, la giovane morta ... (teleclubitalia)

Vida e le studentesse afghane. La vera trincea dei diritti femminili - Vida Shahvalad, arrivava dall'Iran, aveva 21 anni ed era venuta a studiare in Italia. L'hanno trovata pochi giorni fa in un garage della periferia di Napoli, in auto con il fidanzato Vincenzo. Sono mo ...ilgiornale

Fidanzati morti in auto a Napoli, dopo le polemiche l’ok dall’Iran al rimpatrio della salma di Vida Shahvalad - Ok dall'Iran al rimpatrio della salma di Vida Shahvalad, la 20enne morta asfissiata insieme al fidanzato in un box auto di Secondigliano.tag24

Fidanzati morti in auto a Napoli, dopo le polemiche l’ok dell’Iran al rimpatrio della salma di Vida Shahvalad - Una “peccatrice”, una ragazza “di facili costumi”: così dall’Iran avevano bollato la 20enne Vida Shahvalad, trovata morta asfissiata insieme al fidanzato Vincenzo Nocerino in un box auto di Secondigli ...tag24