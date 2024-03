Vicolo Bolognetti | i vincitori | “Subentro immediato a Làbas”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bologna, 21 marzo 2024 – I nuovi assegnatari dichiedono un "rapidonegli spazi" al posto di Labas, alla luce della sentenza del Tar dell'Emilia-Romagna che capovolge la graduatoria. Per Carlo Terrosi di Boart non ci sono ultimatum da dare semplicemente perché la sentenza "è immediatamente esecutiva e obbliga il sindaco di Bologna ad ottemperare". In teoria "dovrebbero darci le chiavi stamattina", rileva Terrosi, alla conferenza stampa convocata proprio in, nell'anticamera di Sala Borsa Lab, anche se sono previsti 60 giorni di tempo per presentare appello. Di fatto le associazioni vincitrici del bando hanno già pronto il piano B se il Comune dovesse tentennare a lungo: la norma prevede che si possa tornare nuovamente al Tar per chiedere una "istanza di ottemperanza" e in caso di ...