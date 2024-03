Viaggio nel cantiere Dentro la vasca | l’ingegneria idraulica contro le esondazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024)laal servizio della sicurezza. Cantieri aperti al nuovo maxi invaso anti-esondazione a Carnate. Ieri, il tour nel cuore dell’opera dove sta prendendo forma il bacino artificiale che "salverà il borgo dagli effetti del cambiamento climatico", spiega il Consorzio Villoresi, che lo sta realizzando per conto della Regione. Costo, 12 milioni e 600mila euro, una montagna di denaro che sale a 114 milioni se sommata al resto degli interventi che il Pirellone ha portato a termine in Brianza da una decina d’anni a questa parte "in una logica di prevenzione, per scongiurare l’emergenza", chiarisce Gianluca Comazzi, assessore al Territorio. Fra i più importanti, il piano per salvare Lentate, in più tranche, 26 milioni di esborso, e quello fra Varedo, Limbiate e Paderno Dugnano per altri ...