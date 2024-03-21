Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 19 | 15

Viabilità Roma

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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 19:15 (Di giovedì 21 marzo 2024) NOT 21.03.24 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE FIUMICINO IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA STATALE APPIA E VIALE DI MARINO NELLE DUE DIREZIONI INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ...
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  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)

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