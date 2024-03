Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024) NOT 21.03.24 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ETERAMO SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBSAGNI DIREZIONE MONTEROTONDO IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI CI SPOSTIAMO IN PROPVINCIA DI LATINA DOVE UN INCIDENTE SULLA STATALE PONTINA RALLENTA IL TRAFFICO TRA APRILIA E CAMPOVERDE DIREZIONE LATINA Servizio fornito da Astral