Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 18 | 15

Viabilità Roma

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Fonte : romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 18:15 (Di giovedì 21 marzo 2024) NOT 21.03.24 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BVIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBSAGNI DIREZIONE MONTEROTONDO IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI SULLA STATALE CASSIA CODE ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALE PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI TORLUPARA E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral
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  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FROSINONE DIREZIONE Roma Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FROSINONE DIREZIONE Roma Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... (romadailynews)

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