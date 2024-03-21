Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 18 | 15

NOT 21.03.24 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)
NOT 21.03.24 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FROSINONE DIREZIONE Roma Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... (romadailynews)
NOT 21.03.24 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FROSINONE DIREZIONE Roma Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... (romadailynews)
Santa Marinella - Tidei annuncia: 'Fuori dal dissesto finanziario': ... al Segretario generale e alla OSL da parte del Ministero, per il tramite della Prefettura di Roma "... abbiamo già destinato le prime risorse economiche all'arredo urbano e alla viabilità oltre che ...
Maratonina Città di Pistoia, domenica la 35° edizione. Previste modifiche alla viabilità: ... via Palestro (intera carreggiata, nel tratto compreso tra via Pacini e via Cavour), via Cavour (intera carreggiata, nel tratto compreso tra via Palestro e via Roma), via Roma (intera ...