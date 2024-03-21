Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 17 | 45

Viabilità Roma

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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 17:45 (Di giovedì 21 marzo 2024) NOT 21.03.24 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BVIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma T ERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBSAGNI NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI SULLA STATALE CASSIA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E LE RGUHE DIREZIONE VITERBO INFINE PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI TORLUPARA E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral
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  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FROSINONE DIREZIONE Roma Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FROSINONE DIREZIONE Roma Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    NOT 21.03.24 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)

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