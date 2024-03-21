Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 17 | 45

NOT 21.03.24 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FROSINONE DIREZIONE Roma Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... (romadailynews)
NOT 21.03.24 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FROSINONE DIREZIONE Roma Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... (romadailynews)
NOT 21.03.24 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA Sul GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA ... (romadailynews)
Santa Marinella - Tidei annuncia: 'Fuori dal dissesto finanziario': ... al Segretario generale e alla OSL da parte del Ministero, per il tramite della Prefettura di Roma "... abbiamo già destinato le prime risorse economiche all'arredo urbano e alla viabilità oltre che ...
Maratonina Città di Pistoia, domenica la 35° edizione. Previste modifiche alla viabilità: ... via Palestro (intera carreggiata, nel tratto compreso tra via Pacini e via Cavour), via Cavour (intera carreggiata, nel tratto compreso tra via Palestro e via Roma), via Roma (intera ...