Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 12 | 30

(Di giovedì 21 marzo 2024)DEL 21 MARZOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 14+000 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL BIVIO PER VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; E A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA TANGENZIALE EST LUNGO LA CIRCONVALNE TIBURTINA, RESTANO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLA STESSA TANGENZIALE, PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA A12-CIVITAVECCHIA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA MACCARESE E IL BIVIO PER ...