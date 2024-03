Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024)DEL 21 MARZOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTUURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE, SOSPESO IN PRECEDENZA TRA PONTE CASILINO E TERMINI PER UN’AUTOVETTURA IN SOSTA IRREGOLARE SUI BINARI IN VIA GIOLITTI. E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; E PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALNE TIBURTINA CI SONO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLO STESSO TRATTO URBANO, CON CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO; CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO, DOVE PERMANGONO ...